Поплавская заявила о возвращении Галкина* на Первый канал

Тихий вечерний просмотр фильма оказался сорван неприятным сюрпризом

Актриса, телеведущая и патриотка Яна Поплавская постоянно обрушивается на звезд с другой позицией. На сей раз под ее гнев попали сотрудники технической службы Первого канала. Поплавскую ошеломила заставка в приложении.

Артистка и ее муж собирались посмотреть фильм вечером пятницы, однако лирический настрой сбило увидинное на телевизоре. Поплавская выложила в своем телеграм-канале видео, заявив о возвращении Галкина* и Урганта на Первый канал. По голосам ведущей и ее супруга было ясно, что они, мягко говоря, ошарашены.



"Вот такая интересная заставка", – комментирует Евгений Яковлев.



Актриса возмущенно комментировала, что на заднем плане есть место и туда можно поместить фото еще пары-тройки таких же беглых звезд. Возможно, пишет Поплавская, просто забыли поменять заставку в связи с событиями последних месяцев, но кто-то же должен отвечать за технические моменты подобного рода?

Ранее мы писали, что Яна Поплавская возмутилась наличием на отечественных ресурсах аудио и видео группы "Би-2", один из солистов которой публично признавался в финансировании ВСУ. Актриса недоумевает, почему эти люди до сих пор имеют возможность зарабатывать в нашей стране.

* признан иноагентом в РФ