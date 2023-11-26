Поплавская заявила о возвращении Галкина* на Первый канал

Поплавская заявила о возвращении Галкина* на Первый канал
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Тихий вечерний просмотр фильма оказался сорван неприятным сюрпризом

Актриса, телеведущая и патриотка Яна Поплавская постоянно обрушивается на звезд с другой позицией. На сей раз под ее гнев попали сотрудники технической службы Первого канала. Поплавскую ошеломила заставка в приложении.

Артистка и ее муж собирались посмотреть фильм вечером пятницы, однако лирический настрой сбило увидинное на телевизоре. Поплавская выложила в своем телеграм-канале видео, заявив о возвращении Галкина* и Урганта на Первый канал. По голосам ведущей и ее супруга было ясно, что они, мягко говоря, ошарашены.

"Вот такая интересная заставка", – комментирует Евгений Яковлев.

Фото: соцсети

Актриса возмущенно комментировала, что на заднем плане есть место и туда можно поместить фото еще пары-тройки таких же беглых звезд. Возможно, пишет Поплавская, просто забыли поменять заставку в связи с событиями последних месяцев, но кто-то же должен отвечать за технические моменты подобного рода?

Ранее мы писали, что Яна Поплавская возмутилась наличием на отечественных ресурсах аудио и видео группы "Би-2", один из солистов которой публично признавался в финансировании ВСУ. Актриса недоумевает, почему эти люди до сих пор имеют возможность зарабатывать в нашей стране.

* признан иноагентом в РФ

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