Патриотка Поплавская жестко проехалась по группе "Би-2"

Артистка прокомментировал скандал с участием музыкантов

Известная советская актриса тетра и кино Яна Поплавская в наши дни получила втору волну популярности, но не как творческая личность, а как большой патриот своей родины. Звезда не только поддержала решение президента о начале специальной военной операции и присоединении новых территорий к нашей стране, но и лично отправила сына в зону боевых действий.

Яна Поплавская не на слове, а на деле доказала публике, что она стоит на защите интересов России. Особенно ярко это проявляется в противостоянии с коллегами, которые после начала СВО заняли антироссийскую позицию. К примеру, звезда "Красной шапочки" жестко проехалась по группе "Би-2".

Она прокомментировала скандал с участием музыкантов. Напомним, ранее в России потребовали проверить артистов из группы "Би-2" на предмет государственной измены. Общественники возмутились после признания солиста в фиксировании ВСУ.

"Музыкантов "Би-2" могут признать спонсорами терроризма и забрать у них все имущество в России", – отметила Яна Поплавская.

При этом она возмутилась, что "мрази" зарабатывают деньги в нашей стране. По словам звезды, на отечественных сервисах до сих пор доступны музыка и видео с участием членов группы "Би-2".

Яна Поплавская на своем телеграмм-канале высказалась о необходимости заблокировать иностранных агентов, чтобы оторвать их от российской "кормушки".