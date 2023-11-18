Поплавская в шоке от перечеркнувшей родство с отцом Машковой

Об американском паспорте и отношении к родным высказалась популярная телеведущая и педагог

Марии Машковой и впрямь больше не существует. Зато в Америке живет Маша Машкова. Девушка без отчества, но с американским паспортом, которым искренне гордится, как и возможностью голосовать и быть присяжной. Известная актриса и телеведущая Яна Поплавская резко высказалась о поступке Маши.



Актриса активно строит карьеру в Штатах и, возможно, поэтому лишний раз не упоминает о том, что ее отец – популярный российский актер. Маша и ее мать второй год поливают грязью Россию, а Владимир Машков оказался на другом берегу и от Родины не намерен отказываться ни за какие блага. Более того, он ждет благоразумия и от дочери.

Дождется вряд ли, судя по высказываниям свежеиспеченной американки, хотя порой она пишет что-то на тему примирения.



"Я как дочь еще поборюсь за своего", – пишет Машкова.



По поводу скандала в звездном семействе на днях высказалась активно помогающая бойцам-участникам СВО актриса и телеведущая Яна Поплавская. Она пожалела Владимира Машкова, но отметила, что никто не может отвечать за взрослых детей и их выбор.

Похоже, в ближайшие годы Маша в Россию приезжать не намерена, потому что наговорила, по ее словам, лет на 15 тюрьмы.