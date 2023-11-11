"Американскую дочку" Машкова размазали за подлое предательство: "Гадюка!"

Поступок актрисы вызвал омерзение у публики

Как известно, некоторые российские звезды после событий прошлого года решили жестко осудить Россию и с большим удовольствием поливают нашу страну помоями. В ряду таких предателей родины оказалась и популярная некогда в нашей стране актриса Мария Машкова. Недавно она похвасталась, что обзавелась американским гражданством. Это вызвало волну критики среди россиян.



Стоит отметить, что единственная дочь народного артиста России Владимира Машкова уже давно обосновалась в Соединенных Штатах Америки. Там она больше пяти лет живет с американским предпринимателем Александром Слободянским и двумя дочками.



После февральских событий прошлого года Машкова начала активно поливать Россию грязью. Занявший четкую патриотическую позицию Владимир Машков несколько раз пытался воззвать к совести дочери и просил ее вернуться в Россию, чтобы поддержать родную страну в тяжелое время.



На это Машкова отвечала язвительными замечаниями и костерила Россию. Недавно она получила американский паспорт и отказалась от отчества. Такой шаг многие расценили как омерзительное предательство. Отказ Машковой от родины и отца осудили в Сети.

"Лишить ее всего в России в пользу государства, чтобы не было ей, Иуде, так комфортно за океаном сидеть и поливать Родину и отца", "Эта Маша – Иван родства непомнящий. А в случае чего за наследством побежит в первых рядах. Только фамилию позорит, гадюка", – размазали Машкову разъяренные пользователи Сети.

