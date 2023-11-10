Отомстила отцу: Машкова отказалась от отчества и похвасталась паспортом США

Отомстила отцу: Машкова отказалась от отчества и похвасталась паспортом США
Мария Машкова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press globallookpress.com
Получив американское гражданство, актриса изменила имя

Недавно дочь Владимира Машкова написала на своей странице в социальных сетях, что получила американский паспорт и гражданство Соединенных Штатов. Вдобавок актриса сменила имя – точнее, отказалась от полной его формы и теперь во всех бумагах числится как Маша Машкова.

"Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного", – хвасталась актриса.

Чуть раньше гражданство США получили муж Машковой Александр Слободяник-младший и их дочки Стефания и Александра. Напомним, Мария вышла замуж за Слободяника в 2012 году, к тому времени ее супруг уже 12 лет жил в Америке. На две страны, да еще так далеко находящиеся друг от друга, Машкова жить не смогла и в итоге решила перебраться в Штаты окончательно.

Подписчики и поклонники Марии (теперь уже Маши) Машковой неоднозначно оценили новый документ любимицы. Одни искренне порадовались изменениям в ее жизни, поздравили с новостями и рассказали, что ждут ее новых проектов. Другие приняли в штыки известие о перемене имени и возмутились предательством по отношению к отцу. Нашлись и те, кто упрекнул актрису, написав, что ее американский "главный документ" может навредить карьере отца, актера Владимира Машкова.

Впрочем, учитывая ссору отца и дочери, Марию вряд ли волнует вред, который она нанесет родителю. К тому же они больше года не разговаривают. При этом, живя в Америке, Машкова не брезгует прилететь в Россию поработать.

Ранее мы писали, что, находясь в рабочем простое в Америке, Мария Машкова находит время на стрип-клубы.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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