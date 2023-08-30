Нашедшую работу в Америке Машкову увидели в стриптиз-клубе

Переехавшая в США актриса оказалась в "злачном" месте

Дочь Владимира Машкова давно живет в США вместе с мужем и детьми. В последнее время Мария не сходит с заголовков СМИ из-за своих громких заявлений о России. Актриса дает понять, что она против спецоперации на Украине и российской власти. Из-за разных взглядов артистка не общается со своим отцом.

В Америке у Машковой, можно сказать, все хорошо, но не без сложностей. Актриса нашла себе работу. Она снялась в трех кинокартинах, которые пока не могут увидеть свет из-за забастовки Гильдии американских киноактеров, которая длится уже три месяца. По словам Марии, от результатов пикетов зависит ее судьба.

Но Машкова, которая, казалось, с головой погрузилась в насущные проблемы, не забывает и веселиться. Недавно звезду сериала "Не родись красивой" увидели в стриптиз-клубе. В Сети появилось видео, на котором видно, как артистка открыла рот, смотря на танцовщицу на шесте.

Ранее Мария Машкова, говоря о важности забастовки Гильдии американских киноактеров, заявила, что может получать проценты с каждого показа сериала. И если бы в России, по словам актрисы, была такая же система, то до сих пор жила бы на средства с "Не родись красивой". Подробнее об этом писало "Утро.ру".