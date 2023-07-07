"Поделом": униженная увольнением дочь Машкова сделала признание

"Поделом": униженная увольнением дочь Машкова сделала признание
Мария Машкова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса прервала молчание

Звезда сериала "Не родись красивой" еще недавно была довольно востребованной на родине актрисой. Однако от работы и жизни в России дочь Владимира Львовича отказалась. Мария Машкова переехала в США, откуда теперь поливает грязью годами кормившую ее страну.

Наследница знаменитого артиста давала интервью, в котором жаловалась на то, что за границей с ролями у нее все плохо. Она ходит на пробы, но работу в кино или театре не получает. Однако вскоре удача ей улыбнулась, причем случайно. В одном проекте она заняла место Евгении Брик, которая, напомним, скончалась. 

А вот в России Марию Машкову после всех ее громких высказываний увольняют из последних проектов. К примеру, актрису убрали из сериала "Операция "Престол", который вышел на телеканале "Россия 1". В картине ей досталась главная роль, а некоторые серии и сцены с ее участием даже были отсняты. В итоге ленту продемонстрировали на экранах, но ней с ней, а с Татьяной Арнтгольц. 

После унизительного увольнения, которое в целом было ожидаемо, звезда вновь решилась на комментарий. Она сделала признание в том, что ее справедливо вырезали из сериала: якобы уйти из проекта было ее решением.

"И поделом. Действительно, поделом. Это лишь последствие моего выбора. Отказалась досниматься сама", – заявила Мария Машкова, признав, что подвела телеканал, который дал ей одну из главных ролей.

Источник: Соцсети • Требует проверки
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