"До сих пор мне проценты не платят": Машкова назвала Россию виновником своей нищеты

"До сих пор мне проценты не платят": Машкова назвала Россию виновником своей нищеты
Мария Машкова. Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Актриса нашла крайнего и рассказала, зачем выходить на забастовки в США

Наследница российского актера Владимира Машкова, решившая однажды пойти по отцовским стопам, призналась, что жизнь в Соединенных Штатах не слаще сахарной ваты – приходится выходить на забастовки и принимать участие в пикетах, чтобы прокормить родных.

Мария не скрывает, что ее участие является необходимостью – актеры в Штатах сами отвечают за собственное будущее. Если оставить ситуацию на самотек, артистам никто не будет выплачивать страховку с дивидендами.

Однако и здесь Машкова пожаловалась на Россию, заявив, что в родной стране ей никто не выплачивал проценты за отыгранные роли в сериалах. 

"Получала бы проценты с сериалов в России – до сих пор жила бы на роль с "Не родись красивой", – высказалась Мария.

Ранее наследница Владимира Машкова описывала свой восторг во время забастовки коллег по профессии, требовавших повышения зарплаты и защиты о настигающих киноотрасль нейросетей. В тот момент актриса заявила, что до сих пор не стремилась к активной гражданской позиции – но тут ее вынудила сама жизнь выйти на улицы вместе с сотнями артистов и работников кино.

А недавно "Утро" писало о том, как Юлия Высоцкая решила неожиданно встать на защиту Машковой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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