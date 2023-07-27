"До сих пор мне проценты не платят": Машкова назвала Россию виновником своей нищеты

Актриса нашла крайнего и рассказала, зачем выходить на забастовки в США

Наследница российского актера Владимира Машкова, решившая однажды пойти по отцовским стопам, призналась, что жизнь в Соединенных Штатах не слаще сахарной ваты – приходится выходить на забастовки и принимать участие в пикетах, чтобы прокормить родных.

Мария не скрывает, что ее участие является необходимостью – актеры в Штатах сами отвечают за собственное будущее. Если оставить ситуацию на самотек, артистам никто не будет выплачивать страховку с дивидендами.

Однако и здесь Машкова пожаловалась на Россию, заявив, что в родной стране ей никто не выплачивал проценты за отыгранные роли в сериалах.

"Получала бы проценты с сериалов в России – до сих пор жила бы на роль с "Не родись красивой", – высказалась Мария.

Ранее наследница Владимира Машкова описывала свой восторг во время забастовки коллег по профессии, требовавших повышения зарплаты и защиты о настигающих киноотрасль нейросетей. В тот момент актриса заявила, что до сих пор не стремилась к активной гражданской позиции – но тут ее вынудила сама жизнь выйти на улицы вместе с сотнями артистов и работников кино.

А недавно "Утро" писало о том, как Юлия Высоцкая решила неожиданно встать на защиту Машковой.