"Для меня это шок": обругавшая Россию Машкова потеряла работу в США

"Для меня это шок": обругавшая Россию Машкова потеряла работу в США
Мария Машкова. Фото: Juliya Khanina/www.globallookpress.com
Актриса решилась на крайние меры

Мария Машкова решила выйти на улицы с остальными американцами и коллегами по сцене – наследница российского актера присоединилась в забастовке кинозвезд и работников из киноотрасли, требующих повышения заработной платы и защиты от вездесущих нейросетей.

Такое решение Марии оказалось принято непросто. 38-летняя дочь Владимира Машкова ранее никогда не интересовалась забастовками и была далека от активной гражданской позиции – пока не поняла к концу четвертого десятка, что желает увидеть в себе ответственного человека и гражданина.

"Какой был прекрасный день. Какая радость видеть Первую поправку в действии. Словно я пришелец с другой планеты. Такой для меня шок", – высказалась актриса о пережитых впечатлениях.

А не так давно Машкова осталась без работы в российском телесериале. Машкову вычеркнули из актерского состава в "Операции "Престол", где она могла сыграть главную роль. Пару серий даже успели снять с ее непосредственным участием. Однако на замену вышла Татьяна Арнтгольц. Мария же сообщила позднее, что сама приняла решение отказаться от участия в проекте.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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