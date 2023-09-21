Актриса решила покинуть США

Отношения между народным артистом России Владимиром Машковым и его родной дочерью Марией максимально накалились после начала специальной военной операции. Семейные узы дали тещину из-за политических расхождений.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова сегодня находится под персональными западными санкциями из-за патриотической позиции. 59-летний режиссер поддержал решение главы государства. Его наследница, напротив, осудила СВО.

38-летняя актриса перестала сотрудничать с российскими телеканалами и покинула страну. Владимир Машков даже извинился публично за позицию дочери. Однако Мария Машкова отказалась принимать позицию звездного отца.

Кстати, она все-таки решила покинуть США. На какое-то время артистка поселится в молдавской столице. В Кишиневе звезда намерена поставить спектакль о Зеленских, приходящихся ей родней.

Фамиля хоть и говорящая, но скорее всего не имеет отношения к главе преступного киевского режима Владимиру Зеленскому, действия которого активно поддерживает дочь Владимира Машкова.

Спектакль Марии Машковой будет посвящен жизни ее прапрабабушки Мили Зеленской. К слову, представление основано на мемуарах женщины, которое в свое время дочери подарил сам Владимир Машков.

Ранее худрук катком проехался по беглянке Алле Пугачевой.