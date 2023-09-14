Машков нашел утешение после ссоры с дочерью из-за СВО

Машков нашел утешение после ссоры с дочерью из-за СВО
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Артист увидел отдушину

Актер Владимир Машков после ссоры на фоне происходящих в России и за ее пределами событий не слишком общается – вернее, совершенно не поддерживает связь. Рассорились родные из-за несхожих взглядов на специальную операцию. Неизвестно, что переживает артист внутри себя, однако теперь он полностью погружен в работу.

Машков – худрук театра Олега Табакова. Не так давно состоялось открытие нового сезона. Премьеру удостоил своим посещением Евгений Ваганович Петросян. Юморист побывал в закулисье, выразив благодарность труппе и худруку.

Петросян признался, что восхищен работой таких профессионалов. А Машков, судя по всему, не только унаследовал традиции покойного Табакова, но и отдал себя до последней частицы души театру, засверкавшему новыми красками с радостной атмосферой в зале.

А сам Машков, судя по видео, светится от счастья, делясь успехами артистов.

"Не только работают в театре артистами, педагогами, студентами, но и готовят. И готовят, по запаху, очень хорошо. Ура!" – рассказал Владимир с неподдельной радостью на лице.

А не так давно худрук театра Олега Табакова прокомментировал массовое бегство и поведение оставшихся за рубежом артистов страны, среди которых оказалась и Алла Пугачева. Машков заявил, что не испытывает к экс-коллегам ничего, кроме презрения.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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