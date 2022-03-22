Машков призвал дочь вернуться в Россию и извиниться за предательство

Машков призвал дочь вернуться в Россию и извиниться за предательство
Владимир Машков. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса уже долгое время живет в Штатах

Мария Машкова рассказала о серьезном разговоре со своим отцом, Владимиром Машковым. Актер призвал дочь, которая уже долгое время живет в США, вернуться в Россию. 

Девушка сообщила, что отец попросил приехать ее вместе с дочерьми. Машков призвал Марию к тому, чтобы она была хорошей россиянкой, попросила прощения за предательство и была со своим народом в тяжелые для страны времена борьбы с нацизмом на Украине. Этим сама актриса поделилась в интервью одному западному изданию. 

Ранее Мария заявляла, что состоит в хороших отношениях с отцом. Девушка пошла по его стопам и стала актрисой. Особую популярность ей принесла роль в сериале "Не родись красивой". Сейчас дочь российской знаменитости счастлива во втором браке и растит двух дочерей.

Напомним, что Владимир Машков был одним из деятелей культуры, которые поддержали начало спецоперации России на Украине. Он заявил о том, что восемь лет никто не обращал внимания на военные действия, которые шли в ЛДНР, а сейчас жители этого региона смогли получить надежду на лучшую жизнь.

За свою точку зрения артист, как и многие другие российские знаменитости, подвергся осуждению со стороны Европы. В частности, Латвия внесла Владимира Машкова в список персон, которым нельзя будет въехать на территорию страны.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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