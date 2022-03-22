В стране не желают видеть Тимати и Гагарину

В Латвии хотят закрыть въезд в страну для определенных российских знаменитостей. С таким предложением обратился министр культуры Наурис Пунтулис к министерству иностранных дел Латвии. В список персон, присутствие которых в стране будет нежелательным, вошли более 20 культурных деятелей из России.

Прежде всего запрет коснется тех исполнителей, которые выступали 18 марта на концерте в "Лужниках" в честь присоединения республики Крым к территории России. Однако в списке числятся не только музыкальные деятели, но и актеры и режиссеры. Так, в Латвии не желают больше видеть Полину Гагарину, Тимати, а также Сергея Жукова, Наталью Подольскую и Викторию Дайнеко, пишет URA.RU.

Персонами нон грата в Латвии стали и люди из киноиндустрии. В списке числятся актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, режиссер Никита Михалков и другие. В общей сложности в стране не хотят видеть более 20 артистов, поддержавших спецоперацию России на Украине.

Ранее наказание для российских артистов придумали на Украине. К президенту Незалежной Владимиру Зеленскому поступило обращение с предложением лишить звания "Народного артиста Украины" некоторых музыкальных деятелей. Среди них оказались Николай Басков, Филипп Киркоров и другие. Помимо тех, кто поддержал спецоперацию, в списке числятся звезды, которые не стали активно поддерживать Украину.