Под раздачу попали и другие артисты

Комитет Верховной рады Украины обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с предложением, которое касается некоторых музыкальных деятелей. В заявлении сказано о желании лишить звания "Народный артист Украины" определенных музыкантов.

Так, награду хотят забрать у Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий, Владимира Бортко и Василия Герелло. Такие санкции и своеобразный способ мести к артистам предлагают применить в связи со спецоперацией России на Украине.

Некоторые из перечисленных звезд открыто выражали поддержку правительству РФ в связи с действиями страны. Других артистов осудили за то, что они не перестали, как пафосно заявили в Раде, "продавать свое достоинство за кровавые рубли". Им привели в пример тех деятелей, которые активно поддерживают Украину.

Одним их артистов, яро высказывающихся в поддержку Незалежной, стал Макс Барских. На его громкие слова против России и ее жителей многие из знаменитостей дали ему отпор. Так, супруга Стаса Михайлова назвала артиста "недомужчиной", который унижает других. Заявления украинской звезды задели и Тимати. Тот напомнил Барских, где он зарабатывал деньги и пообещал обсудить ситуацию при личной встрече. Заступилась за честь страны и Ольга Бузова. Она призвала "ВКонтакте" удалить песни Макса после его запрета россиянам слушать его творчество.