На Украине придумали способ отомстить Баскову и Киркорову

На Украине придумали способ отомстить Баскову и Киркорову
Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Под раздачу попали и другие артисты

Комитет Верховной рады Украины обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с предложением, которое касается некоторых музыкальных деятелей. В заявлении сказано о желании лишить звания "Народный артист Украины" определенных музыкантов. 

Так, награду хотят забрать у Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий, Владимира Бортко и Василия Герелло. Такие санкции и своеобразный способ мести к артистам предлагают применить в связи со спецоперацией России на Украине. 

Некоторые из перечисленных звезд открыто выражали поддержку правительству РФ в связи с действиями страны. Других артистов осудили за то, что они не перестали, как пафосно заявили в Раде, "продавать свое достоинство за кровавые рубли". Им привели в пример тех деятелей, которые активно поддерживают Украину. 

Одним их артистов, яро высказывающихся в поддержку Незалежной, стал Макс Барских. На его громкие слова против России и ее жителей многие из знаменитостей дали ему отпор. Так, супруга Стаса Михайлова назвала артиста "недомужчиной", который унижает других. Заявления украинской звезды задели и Тимати. Тот напомнил Барских, где он зарабатывал деньги и пообещал обсудить ситуацию при личной встрече. Заступилась за честь страны и Ольга Бузова. Она призвала "ВКонтакте" удалить песни Макса после его запрета россиянам слушать его творчество. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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