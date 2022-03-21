"Коллеги переобулись": Цыганова обвинила Баскова в фальши из-за слов о спецоперации

"Коллеги переобулись": Цыганова обвинила Баскова в фальши из-за слов о спецоперации
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица заявила, что не верит эстрадному артисту

Исполнительница Вика Цыганова прошлась по Николаю Баскову, который выражает поддержку политическому руководству РФ и превратился, на ее взгляд, в ярого патриота. Певица заявила, что многие отечественные исполнители "переобулись", начав выступать в поддержку властей. Проблема же заключается не в позиции, а в искренности самих артистов, уточнила Цыганова.

Вика сомневается в Николае – равно как и остальных, кто теперь позиционирует себя как патриота. Ни один из этих людей, указала Цыганова, ни разу выступал в Луганской или Донецкой Народной республике, не ездил в Крым в 2014 году. Хотя сама певица пела для крымчан и до референдума. А во время голосования за воссоединение с РФ никакого Баскова там не видели, передает РИА ФАН.

Вика считает, что Николай должен банально не распространяться о текущих событиях ради сохранения своего лица. Сама Цыганова относит себя к более патриотичным исполнителям – последние несколько лет переживала за Донбасс и оказывала поддержку населению. Выступала в качестве доверенного лица президента России на выборах 2018 года и ждала освобождения Донбасса, где гибли люди от действий украинской армии.

Напомним, Басков ранее опубликовал пару постов в поддержку специальной операции российских войск на Украине, из-за чего столкнулся с определенными неприятностями в социальных сетях. Ему начали посылать угрозы украинские пользователи, артист сообщил, что его телефон взломали.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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