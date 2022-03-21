Сбережений актрисы хватит буквально на несколько месяцев

Еще в середине марта начали ходить слухи о том, что Чулпан Хаматова покинула Россию. Совсем недавно актриса подтвердила данную информацию и сообщила о том, что из-за отсутствия работы у нее осталось крайне мало денег.

Изначально Хаматова с детьми уехала в отпуск, однако после его завершения артистка с детьми прилетела не в Россию, а в Латвию. Актриса заявила, что возвращаться в Москву она пока не собирается, несмотря на то, что ее денежные запасы довольно ограничены.

Чулпан Хаматова призналась, что ей не хватило средств даже для того, чтобы расплатиться за аренду машины до аэропорта. Артистка также поделилась, что сбережений ей хватит буквально на несколько месяцев, так как она сейчас не работает.

Что касается жилья актрисы в Латвии, то в качестве нового пристанища она выбрала экопоселение в 80 км от Риги. Землю Хаматова приобрела еще в 2013 года, после чего смогла получить вид на жительство в европейской стране.

Пока у артистки отсутствуют предложения о съемках, она продолжает заниматься волонтерской деятельностью. Она также отметила, что ее отсутствие в России никак не сказалось на работе благотворительного фонда "Подари жизнь". По словам Чулпан Хаматовой, организация продолжает функционировать, а она по-прежнему остается ее учредителем.

Напомним, что ранее стало известно об отъезде Веры Брежневой из России.