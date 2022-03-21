Прибили к забору: стало известно о стычке Газманова с российскими военными

Прибили к забору: стало известно о стычке Газманова с российскими военными
Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист был очень возмущен произошедшим

Однажды во время концертов перед российскими военными в Сирии Олег Газманов нарвался на конфликт с солдатами. Об этом рассказала Ольга Кормухина в своем Telegram.

Звезда вспоминает, что тогда всех приезжих в зону боевых действий предупреждали о главном правиле – по прибытии телефоны нужно сдать. По сигналам GPS боевики могли узнать местоположение базы и нанести массированный удар. Однако певец правило безопасности проигнорировал.

Айфон последней модели он оставил в кармане, надеясь тайно поснимать происходящее. Военные заметили неладное, без лишних разговоров подошли Газманову, отобрали телефон и прибили гвоздем к забору. 

"Артист очень расстроился. Что ему и другим спасли, возможно, жизнь", – сыронизировала Кормухина.

Ранее в честь годовщины присоединения Крыма к России Газманов выступил с песней "Сделан в СССР" в Лужниках. За событием пристально следили не только в России, но и других странах. Американские журналисты решили перевести текст композиции и пришли в ужас, узнав, о чем именно в ней поется. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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