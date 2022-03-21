"Мало двигается": друг Ефремова рассказал о резких изменениях в состоянии артиста

"Мало двигается": друг Ефремова рассказал о резких изменениях в состоянии артиста
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер стал плотнее в тюремной колонии

Звездный актер Михаил Ефремов уже больше года находится в тюремной колонии из-за смертельного транспортного происшествия, которое произошло летом 2020-го. Его коллега и друг Василий Мищенко выступил на творческом вечере, не забыв упомянуть своего знакомого. 

Артист рассказал, что Ефремов чувствует себя неплохо. Видится с женой Софией практически еженедельно. Та нашла возможность часто навещать заключенного супруга. Мищенко и сам ждет, когда встретится с другом, хотя пока что такой возможности для себя и не видит. Однако прекрасно осведомлен о том, как обстоят дела у товарища и как разворачивается его жизнь в исправительной колонии.

А еще Ефремов набрал лишний вес – виной тому, полагает Василий, не самый подвижный образ жизни. Впрочем, конкретно назвать точные килограммы артиста он не берется. Но знает, что друг в тюрьме располнел.

"Он набрал несколько килограммов – видимо, из-за того, что сейчас мало двигается", – рассказал Мищенко в комментарии журналистам издания "7Дней".  

А еще Ефремов упел освоить в тюремной колонии профессию швеи-мотористки.

Нелегко дается разлука с Михаилом семье Ефремова. Сестра Анастасия как-то признавалась журналистам, что просто не может прийти в себя и смириться с подневольным положением брата – мол, не может взять в голову, что близкий человек в тюремной колонии. Хотя регулярно созванивается с родственником.

Напомним, артист отбывает наказание в виде заключения сроком на семь с половиной лет за смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы летом 2020 года. Хотя сам осужденный пытался добиться пересмотра дела или смягчения приговора, решение осталось прежним – суд оставил в силе приговор, вынесенный фигуранту.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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