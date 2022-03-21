Россияне устроили бойкот Агутину после заявлений о спецоперации

Россияне устроили бойкот Агутину после заявлений о спецоперации
Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Варум тоже пострадала

Леонид Агутин вместе с супругой Анжеликой Варум должен был выступить с концертом в Самаре. Однако теперь выяснилось, что выступление артистов не состоится. 

В своем Telegram-канале певец поделился информацией о том, что концерт в Самаре переносится на 29 октября 2022 года. При этом, по словам организаторов выступления, решение было принято в связи с многочисленными просьбами местных жителей. Билеты для тех, кто хотел посетить мероприятие, останутся действительными. 

Вероятнее всего, нежелание россиян идти на концерт Агутина и Варум связано с их заявлениями о спецоперации России на Украине. Ранее оба артиста давали понять, что не одобряют действий властей. Агутин писал, что несмотря на патриотизм, он молит политиков о договоренности. Варум в свою очередь обратилась с требованием сесть за стол переговоров лидерам России и Украины.  

Напомним, что это не первый случай, когда выступление артиста отменилось из-за его высказываний о политической ситуации в стране и в мире. Так, концерт 8 марта не смог провести Валерий Меладзе. В самом начале спецоперации он эмоционально требовал от Кремля вывода войск с территории Украины. Многие поклонники артиста оказались не согласны с его позицией, и в результате тот остался без выступления. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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