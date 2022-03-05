Российские зрители устроили бойкот Меладзе

Российские зрители устроили бойкот Меладзе
Валерий Меладзе. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Теперь артист выступит в стране очень нескоро

Советский и российский певец, продюсер Валерий Меладзе не сможет выступить на запланированном концерте, который должен был состояться в Москве 8 марта. Исполнитель и любимец всех дам столкнулся с народным негодованием из-за своих недавних высказываний.

В самом начале спецоперации российских войск в Донбассе исполнитель отреагировал постом в социальных сетях: символично нацепил на себя черную футболку и эмоционально стал призывать Кремль срочно вывести войска и прекратить любые боевые действия на Украине. С позицией Валерия, правда, поспешили выразить несогласие многие русскоязычные поклонники. Но критика дошла до того, что очередное выступление музыканта оказалось под угрозой срыва. И вот буквально недавно стало известно, что в итоге концерт решили отменить.

8 марта Валерий должен был выступить в Luxury Village в Барвихе. Зрители платили за билеты и по 20 тысяч рублей, и даже втрое больше. И теперь организаторы заявляют, что многие требуют вернуть потраченные деньги.

С заменой уже определились. Вместо Меладзе выступят Юрий Антонов и Александр Серов. Как пишет источник, организаторы решили свести потери к минимуму и просто попытались спасти ситуацию "двумя по цене одного". 

По слухам, сотрудничество с Валерием не разорвано – его снова ждут с концертом через год.

Ранее российских звезд, выступивших против решения политического руководства РФ, раскритиковал кинорежиссер Никита Михалков. Мэтр вспомнил события на Украине, происходившие восемь лет назад, и обратился ко всем "плакальщикам", указав на двойственность их позиции.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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