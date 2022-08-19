Машков неожиданно накинулся на Шварценеггера

Машков неожиданно накинулся на Шварценеггера
Владимир Машков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народный артист грубо обозвал голливудскую звезду

Знаменитый российский артист Владимир Машков за словом в карман не лезет. Актер готов отстаивать свое мнение по любому вопросу, что продемонстрировал в недавнем общении с публикой на фестивале "Таврида". Неожиданно "звездный пендель" от любимца россиян получил популярный американский артист Арнольд Шварценеггер.

Речь о звезде Голливуда зашла в момент, когда Машков решил обсудить отличия в языковых культурах разных держав. Владимир подчеркнул, что наш языковый код настолько уникален, что ни один иностранец не сможет убедительно сыграть в кино русского человека.

Когда Машкову напомнили о Шварценеггере, которому частенько давали роль россиянина, тот разразился гневной тирадой. Владимир подчеркнул, что актерские таланты Арнольда оставляют желать лучшего, а его русские персонажи получались крайне неубедительными.

"Этот камень с глазами не может понять значение русских слов", – резко объявил Машков.

Артист также добавил, что и другие звезды с мировыми именами: Аль Пачино, Роберт Де Ниро и иже с ними также не смогли бы справиться с ролью представителя русского мира.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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