В России потребовали проверить артистов из Би-2 на госизмену

В России потребовали проверить артистов из Би-2 на госизмену
Егор Бортник*. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Музыкантов обвинили в финансировании ВСУ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРТНИКОМ ЕГОРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРТНИКА ЕГОРА МИХАЙЛОВИЧА

Общественники из "Зова Народа" попросили Генеральную прокуратуру, Следком и Минкульт устроить проверку в отношении "Би-2" на предмет госизмены – а также признать участников группы спонсорами терроризма. 

"Зов" утверждает, что обнаружили сам факт финансирования терроризма, а также признаки госизмены со стороны участников скандальной музыкальной группы. В организации также указали, что речь идет о музыкантах, имевших некогда немалую популярность среди россиян и продолжающих зарабатывать на территории России.

Общественники указали, что 16 ноября вокалист группы Егор Бортник* заявил в социальных сетях, что "Би-2" помогает украинской армии, жертвуя средства на приобретение военной техники и оружия.

По мнению "Зова", необходимо также наложить арест на все имущество артистов в России, а также запретить трансляцию их песен на российских площадках.

А ранее "Утро" подробно рассказывало, как сложилась жизнь Бортника после известных всем событий на Украине.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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