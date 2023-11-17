В России потребовали проверить артистов из Би-2 на госизмену

Музыкантов обвинили в финансировании ВСУ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРТНИКОМ ЕГОРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРТНИКА ЕГОРА МИХАЙЛОВИЧА

Общественники из "Зова Народа" попросили Генеральную прокуратуру, Следком и Минкульт устроить проверку в отношении "Би-2" на предмет госизмены – а также признать участников группы спонсорами терроризма.

"Зов" утверждает, что обнаружили сам факт финансирования терроризма, а также признаки госизмены со стороны участников скандальной музыкальной группы. В организации также указали, что речь идет о музыкантах, имевших некогда немалую популярность среди россиян и продолжающих зарабатывать на территории России.

Общественники указали, что 16 ноября вокалист группы Егор Бортник* заявил в социальных сетях, что "Би-2" помогает украинской армии, жертвуя средства на приобретение военной техники и оружия.

По мнению "Зова", необходимо также наложить арест на все имущество артистов в России, а также запретить трансляцию их песен на российских площадках.

А ранее "Утро" подробно рассказывало, как сложилась жизнь Бортника после известных всем событий на Украине.