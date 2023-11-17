Косит от призыва в Израиле и высмеивает патриотов: куда пропал Лева* из Би-2

Возвращаться в Россию артист не намерен

Известная группа Би-2 пользовалась огромной популярностью в странах СНГ и России до февральских событий. Публика скупала билеты на их выступления и с удовольствием слушала любимые и популярные композиции ярких представителей русскоязычного рока. Но после резкого заявления об СВО и отказе возвращаться в Россию публика стала постепенно менять к ним свое отношение. Куда сейчас пропал фронт-мен группы Лева* из Би-2, или Егор Бортник*, – в материале "Утро.ру".

Как известно, артист в молодости успел отслужить в армии Израиля. Тогда они с братом переехали из Белоруссии в страну, надеясь на светлые музыкальные перспективы. Сейчас же отдавать долг родине знаменитость не спешит – после 7 октября он опубликовал в соцсетях пост с израильским флагом и продолжил путешествовать с гастролями по европейским странам, кося от призыва в рамках мобилизации.

Группа Би-2 продолжает давать концерты за границей, выступая на сценах Германии, Испании, Чехии и других. На своих выступлениях они активно поддерживают как родной Израиль, так и Украину.

От российского гражданства Бортник* публично отрекся еще несколько лет назад. Он говорил, что, несмотря на деятельность в России, не принимает участие в выборах, поскольку не имеет на это права – российского паспорта у него попросту нет.

Сейчас артист проживает в Испании. При этом Лева активно поддерживает связь с российской публикой, постоянно отвечая на вопросы поклонников.

"Я не вернусь в Россию. Там ближайшие годы будет форшмак патриотического застолья. Перебьют друг друга, а потом опять на американские деньги будут строить новую Россию. Я все это уже видел. Как жалко это все выглядит. Россия ничего предложить не может кроме злобы и ненависти", – пишет он.

Дополнительно Бортник высмеивает всех артистов, которые отличаются в России своей патриотической позицией. На вопрос, какую музыку он предпочитает слушать, артист отвечает с издевкой, что ему нравятся Чичерина, Звери, Басков, Киркоров и "Глебс Гозманов".

Музыкант также заявляет, что обязательно выступит с концертом на Украине, но только после того, как она "одержит победу".

*признан иноагентом