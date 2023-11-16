Публика указала на несколько нестыковок

Бывший участник группы Би-2 Николай Плявин был найден мертвым в своей квартире. Он входил в состав коллектива, когда были выпущены одни из самых успешных альбомов. Россияне в последствие очень полюбили песни "Моя любовь", "Мой рок-н-ролл", "Зажигать", "Последний герой", в записи которых принимал активное участие музыкант.

Как предает URA.RU со ссылкой на 112, мужчину нашли на съемной квартире в луже крови. Близкие сообщают, что последние дни Плявин чувствовал себя плохо, ему несколько раз вызывали скорую.

Точную причину смерти музыканта пока не назвали, хотя, по предварительным данным, насильственных признаков на теле нет. "Радио 1" обратило внимание, что обстоятельства смерти остаются крайне загадочными, такого же мнения придерживаются и россияне.

Странности в неожиданной смерти участника Би-2 озадачили народ. Теперь они пытаются понять, что же произошло на самом деле.

"Как окровавленное тело может не быть доказательством насильственного характера смерти?", "Не означает ли это насилие по отношению к себе? Может, намек на самоубийство?", "Окровавленное" и "ненасильственное" так то взаимоисключающие понятия", – пишет публика в соцсетях.

Ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста.