Умер знаменитый советский артист

Михаила Тимофти не стало в возрасте 75 лет.

Умер советский молдавский режиссер Михаил Тимофти, навсегда покоривший зрительские сердца своей ролью Проводника в кинокартине Эмиля Лотяну "Лэутары". Печальное событие во вторник, 14 ноября, общественности поведал сын покойного Евгений. Причина смерти не была оглашена.

Режиссурой таланты Тимофти не ограничивались: его деятельность была тесно переплетена с актерским, музыкальным и писательским искусством, он писал впечатляющие сценарии. Окончив факультет режиссуры и драмы в Кишиневской консерватории, он ступил на сцену Народного театра "Контемпоранул", откуда и начались его первые серьезные шаги в мир искусства.

Еще одной значительной вехой в жизни Михаила стала киностудия "Молдова-фильм", на которой он провел десять лет – за это время у него вышло порядка сорока музыкальных фильмов.

Судьба и профессия заставляли его не сидеть на месте и много путешествовать – он бывал в Румынии, России, Испании, Португалии, Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии. Михаил Тимофти внес неоценимый вклад в культуру Молдовы. Его безвременный уход – большая потеря для искусства.

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