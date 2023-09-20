Скончался из-за травм: умер легендарный советский художник

Созданные мэтром образы известны каждому россиянину

Большая беда произошла в культурной сфере. Из-за трагического события скончался культовый советский художник Герман Мазурин. Возможно, не все помнят легендарное имя культурного деятеля, однако созданные им образы известны каждому. Мазурин выступал иллюстратором таких легендарных произведений, как "Дядя Степа", "Тимур и его команда", "Старик Хоттабыч".



По имеющейся информации, 91-летний художник скончался из-за травм, которые получил при падении. Такая информация распространяется в социальных сетях. В июле Герман Алексеевич упал в своей квартире и получил серьезные повреждения. Об этом сообщает телеканал "360".



Пожилого художника забрали в больницу, где была диагностирована черепно-мозговая травма. Несколько месяцев лучшие врачи делали все для того, чтобы сохранить жизнь великого художника. К сожалению, их старания оказались тщетными, знаменитый иллюстратор скончался накануне, 19 сентября.



Печальную информацию уже подтвердили представители Российской академии художеств. Кроме того, наследница Германа Алексеевича Анна Горбашова также сообщила о смерти любимого родителя. Когда состоится церемония прощания с именитым художником, сообщат позже.



Также накануне стало известно о смерти популярной советской актрисы Любови Майковой.

