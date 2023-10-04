Сгубила тяжелая болезнь: умерла звезда "Тихого Дона"

Сгубила тяжелая болезнь: умерла звезда "Тихого Дона"
Фото: www.unsplash.com
Артиста не стало на 62-м году жизни

К сожалению, артисты советской эпохи постепенно покидают этот мир. Практически каждый день появляются публикации о смерти выдающихся звезд прошлого. Так, стало известно, что этот мир покинул популярный советский актер Сергей Зубенко.

О том, что произошло с любимцем советского зрителя, известно немного. Сообщается, что земной путь знаменитости оборвался несколько дней назад, 2 октября, пишет "МИР24". Что конкретно послужило причиной смерти артиста, в информационном пространстве не раскрывают.

Впрочем, известно, что последние годы дались ныне покойной звезде нелегко, сообщает телеканал "360". Зубенко страдал от тяжелой болезни, с которой ему приходилось бороться из последних сил. Осенним днем возможности его организма иссякли, и актер скончался.

Уход знаменитости стал сильным ударом для его родных и близких, многочисленных поклонников и коллег. Печальными новостями поделились представители Омского ТЮЗа, передает "Свободная пресса". Когда состоится траурная церемония прощания, также не сообщается.

Широкому зрителю талантливый советский актер больше всего запомнился по блистательной роли в культовой киноленте "Тихий Дон". Также Зубенко снялся в картине "Ненастье" и других советских фильмах.

К слову, ранее стало известно о смерти популярной советской актрисы, которая испустила дух в эмиграции.

Источник: Омский ТЮЗ ✓ Надежный источник

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