Сгубила тяжелая болезнь: умерла звезда "Тихого Дона"

Артиста не стало на 62-м году жизни

К сожалению, артисты советской эпохи постепенно покидают этот мир. Практически каждый день появляются публикации о смерти выдающихся звезд прошлого. Так, стало известно, что этот мир покинул популярный советский актер Сергей Зубенко.



О том, что произошло с любимцем советского зрителя, известно немного. Сообщается, что земной путь знаменитости оборвался несколько дней назад, 2 октября, пишет "МИР24". Что конкретно послужило причиной смерти артиста, в информационном пространстве не раскрывают.



Впрочем, известно, что последние годы дались ныне покойной звезде нелегко, сообщает телеканал "360". Зубенко страдал от тяжелой болезни, с которой ему приходилось бороться из последних сил. Осенним днем возможности его организма иссякли, и актер скончался.



Уход знаменитости стал сильным ударом для его родных и близких, многочисленных поклонников и коллег. Печальными новостями поделились представители Омского ТЮЗа, передает "Свободная пресса". Когда состоится траурная церемония прощания, также не сообщается.



Широкому зрителю талантливый советский актер больше всего запомнился по блистательной роли в культовой киноленте "Тихий Дон". Также Зубенко снялся в картине "Ненастье" и других советских фильмах.



К слову, ранее стало известно о смерти популярной советской актрисы, которая испустила дух в эмиграции.

