Звезда "Москва слезам не верит" пожалела о жестокости к умершему сыну

Звезда "Москва слезам не верит" пожалела о жестокости к умершему сыну
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Когда-то она выгнала его из дома, разозлившись на плохое поведение.

Большинству зрителей России Раиса Рязанова запомнилась как актриса, играющая "женщин из народа": спокойную и домашнюю Антонину из "Москва слезам не верит", Катю в военном фильме "Фронт в тылу врага". И если ее героине Антонине удалось воспитать троих детей, то в жизни у Рязановой был всего один сын – ушедший из жизни в 51 год.

Данила Петров пошел по стопам матери и тоже связал свою жизнь с кино. Сейчас, вспоминая о сыне, Рязанова нередко упрекает себя в излишне жестком воспитании, пишет aif.ru.

По ее словам, сын часто баловался в школе и получал замечания от учителей и завучей, что порой приводило ее в бешенство. Однажды Рязанова заявила, что выгонит его из дома, если подобное еще раз повторится. После следующей строгой записи в дневнике артистка слово сдержала: в сердцах сказала, чтобы сын шел, куда хочет. И он действительно ушел.

Рязанова в тот день не находила себе места от волнения. Позже Данила нашелся – оказалось, он был у своего отца и его новой жены.

"Я была достаточно суровая мама. Сегодня я, конечно, жалею, что была такой жесткой…", – признается Рязанова.

Источник: aif.ru

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