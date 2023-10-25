Знаменитый российский актер умер спустя две недели после премьеры

Детали кончины неизвестны

Один из самых знаменитых актеров-каскадеров в России Станислав Потапов ушел из жизни. О его кончине стало известно внезапно, поскольку по возврасту он был еще достаточно молод. По какой именно причине не стало любимого многими коллеги и артиста неизвестно.

При жизни Станислав Потапов успел посотрудничать со выдающимися российскими звездами. Одной из самых ярких его работ стала картина "Неуловимые: Последний герой", в которой он снимался в роли Журавского. Вместе с ним там играли Александра Бортич и признанный россиянами лучшим среди молодых российских актеров Александр Петров.

Потапов успел вместе поработать с одними из самых выдающихся артисток страны: Верой Алентовой, Раисой Рязановой, Людмилой Гурченко. Его коллегами по съемочной площадке также становились Владимир Машков, Лев Прыгунов, Александр Ширвиндт, Владимир Ильин и другие любимые многими россиянами актеры. В картине Next 3 он лично ставил трюки для Александра Абдулова, сообщает Радио 1.

Станислав Потапов скончался 24 октября. Это произошло буквально через две недели после премьеры картины, где он исполнял важную задачу – ставил буквально все трюки. В сериале "Бизон: Дело манекенщицы" сыграли Сергей Безруков, Владимир Стеклов и другие знаменитые актеры.

Последняя работа звезды уже успела собрать массу хвалебных отзывов от россиян. Зрители высоко оценили труды всей команды, в том числе и покойного Станислава Потапова.

О личной жизни артиста ничего не сообщалось в публичном пространстве. И неизвестно, является ли он дальным родственником знаменитого советского актера Александра Потапова, который скончался в 2014 году и был похоронен на Троекуровском кладбище. Где пройдут похороны Станислава Потапова неизвестно. Вероятно, семья и коллеги примут решение сделать это в узком кругу и без огласки.