Лева из "Би-2" обозвал всех россиян "животными"

Музыкант устроил скандал в соцсетях и разругался с фанатами

Белорусский и российский рок-музыкант, лидер "Би-2" Егор Бортник оскорбил россиян в социальных сетях, заявив, что соотечественники у него вызывают "омерзение и брезгливость".

Исполнитель разругался в социальных сетях с россиянами, которым принялся отвечать отдельно в ветке комментариев. Там же Бортник назвал 9 Мая "днем победы союзнических войск во Второй мировой войне".

Бортник пояснил, что россияне, с его точки зрения, "перечеркнули" все достижения, включая победу над нацизмом. А граждан России обозвал "убийцами", которые "превратились в животных".

К слову, Лева из "Би-2" длительное время не высказывался по поводу СВО, однако вместе со вторым участником группы Шурой прекратил российские гастроли. Известно, что семьи обоих артистов проживают в Израиле.

На "Би-2" ранее обрушилась балерина Анастасия Волочкова, призвав тех "валить из России".