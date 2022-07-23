Артистка вне себя от поведения певцов

Некоторые российские артисты выступили с резкой критикой решения Москвы встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. При этом лагерь звездных патриотов весьма нелестно высказывается на счет таких граждан. Так, знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова выступила с резким заявлением в адрес не менее популярной музыкальной группы "Би-2".



По мнению знаменитой танцовщицы, люди, которые не готовы поддержать родное государство в трудную минуту, не достойны того, чтобы находиться на его территории. Волочкова считает, что вместо того, чтобы критиковать российские власти, недовольным артистам лучше собрать вещички и отправиться в какую-нибудь другую страну.

"Валите уже из России и продолжайте там заниматься ерундой, в политику не лезьте", – дала совет всем недовольным Анастасия Волочкова.

Артистка подчеркнула, что группе "Би-2" и другим музыкантам следует заниматься творчеством, а не рассуждать о политических перипетиях. При этом Волочкова уверена, что, как только ситуация стабилизируется, все "предатели" снова побегут в родную Россию.