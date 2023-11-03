Чичерина жестко ответила бежавшим участникам "Би-2" на критику СВО

Чичерина жестко ответила бежавшим участникам "Би-2" на критику СВО
Юлия Чичерина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look globallookpress.com
Во время передачи "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым певица резко отозвалась о коллективе

Недавно популярная певица Юлия Чичерина побывала в гостях у Бориса Корчевникова. В какой-то момент передачи речь зашла о коллективе "Би-2", с которым раньше сотрудничала исполнительница. Они даже записали вместе хит "Мой рок-н-ролл", где у Юлии была своя партия. Сегодня мнение о бывших коллегах у любимицы россиян сильно изменилось.

"Би-2"? Да нет, они всегда такие ушлые были, если честно. Я же их хорошо знаю, они всегда такие, скользкие типчики", – хлестко охарактеризовала музыкантов Юлия.

Она добавила, что сегодня выросло целое поколение артистов, которые во главу угла ставят деньги, а бесплатно даже не шевельнутся. "Таких породило общество", считает Чичерина, противопоставляя нынешним творческим людям таких звезд, как Никулин и другие актеры-фронтовики.

Сама Юлия Чичерина уже много лет поддерживает Донбасс и регулярно ездит туда на концерты. А ее бывшие напарники по хиту заменили рок-исполнительницу на Чулпан Хаматову. Недавно у них состоялся концерт в Риге, и актриса вышла на сцену. Поздоровавшись со зрителями на латвийском языке (недавно она наконец сдала экзамен по нему), знаменитость спела партию Чичериной в известной песне. 

После резкой критики февральских событий прошлого года Лева* (Егор Бортник*) признан иноагентом в России. Он негативно отзывался и о стране в целом, и о россиянах, за что получил закономерный ответ. Музыкант уехал из страны и возвращаться пока не собирается.

Недавно мы писали, что Юлия Чичерина на целую неделю пропала с радаров и кое-кто считал, что ее захватили в плен где-то на передовой. Представитель Чичериной Ларион Колесов опроверг слухи и заверил, что с певицей все в порядке.

*признан иноагентом в России
Источник: Программа "Жизнь и судьба" ✓ Надежный источник
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