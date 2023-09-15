Требуют признать иноагентом: оскандалившегося Панина ждет расплата

Требуют признать иноагентом: оскандалившегося Панина ждет расплата
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
У главы ФПБК Виталия Бородина лопнуло терпение после высказываний актера

Алексея Панина часто называют одним из самых скандальных актеров страны. Последние годы звезда фильма "Жмурки" то и дело шокирует российскую публику своими выходками. Впрочем, теперь артист не живет в России, поэтому из-за его дебошей страдают и за границей.

Недавно Панин серьезно оскандалился в Эстонии. В Сети появилась информация, что он устроил дебош в Таллине, пытаясь вломиться в квартиры местных жителей. Ходили слухи, что после такой выходки артиста могут депортировать, но этого не произошло. А вот в России отнеслись к проступкам звезды менее благосклонно.

Стало известно, что глава ФПБК Виталий Бородин потребовал признать Алексея Панина иноагентом. Терпение активиста лопнуло, но не столько из-за выходки актера за границей, сколько из-за его громких антироссийских высказываний. Как известно, после своего отъезда из страны артист уже не раз сыпал оскорбительными заявлениями в отношении жителей России и самой страны. За это его захотели наказать.

Уточняется, что Бородин уже направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру. Ранее глава ФПБК уже просил проверить скандальное интервью актера Ксении Собчак. В ролике журналистки Панин призвал к вооруженному восстанию в России и сделал ряд других громких заявлений. Теперь за все эти высказывания Алексея, судя по всему, ждет расплата.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что в Таллине приняли неожиданное решение по Панину.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
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