Лишили заработка: в Таллине приняли неожиданное решение по Панину

Cпектакль с участием актера отменили

Последние несколько лет Алексей Панин славится не яркими творческими работами, а громкими скандалами. Раньше актер удивлял своими выходками лишь российскую публику, а теперь добрался и до тех, кто живет за границей.

Недавно в Сети появилась информация, что артист устроил дебош в Эстонии. Сообщалось, что Панин в состоянии алкогольного опьянения ломился в квартиры жителей Таллина, перепутав жилой дом с гостиницей. Как стало известно, звезду задержали и грозились депортировать. А позже на просторах Интернета появились кадры записи с камер, на которых человек, похожий на Алексея, сидит на корточках со спущенными штанами и испражняется.

Насколько известно, скандальные выходки за границей сошли Панину с рук. Впрочем, один удар судьбы после случившегося он все же получил. Сегодня стало известно, что в Таллине приняли неожиданное решение по актеру. Звезду лишили заработка, отменив комедийный спектакль "Скамейка" с ее участием.

Как оказалось, недавние приключения артиста к отмене спектакля отношения не имеют. Организаторы уточнили, что это решение было принято еще в августе. Выяснилось, что желающих прийти на постановку оказалось не так уж много. Панин обвинил в этом организаторов, заявив, что они не делали рекламу и не прилагали усилий, чтобы продать больше билетов.

"Рассчитывали, что где-то что-то разместят левой ногой, и сразу все побегут – так не работает", – высказался Алексей.

Впрочем, актер дал понять, что отмена постановки не слишком сильно скажется на его финансовом положении. Панин напомнил, что отыграл пять спектаклей в Израиле, и во время каждого из них зал был полон зрителей.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что беглый скандалист Панин признал Крым русским.