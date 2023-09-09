Вышвырнутый из Эстонии Панин заявил с гордостью: "Я народный артист РФ!"

Вышвырнутый из Эстонии Панин заявил с гордостью: "Я народный артист РФ!"
Фото: соцсети
Во время выходки в Таллине артист вел себя крайне позорно

Громкий скандал в Прибалтике с участием Алексея Панина обрастает новыми подробностями. Накануне в соцсетях распространились снимки, на которых актер с приспущенными штанами делает кучу возле подъезда в Таллине. Как оказалось, это был не единственный грязный инцидент с участием знаменитости – до этого он провернул аналогичное на кровати в отеле, за что его оттуда вышвырнули.

В результате Панин решил провести досуг в местном борделе. Видео его увесилительных мероприятий и разборок с руководством заведения опубликовал Mash. Артист возмущается, что отдал стриптизерше 1,5 тыс долларов и не получил ничего взамен, негодует от того, что никто не видел его забав с мужчинами, а также просит налить ему бокальчик. В ответ он получает только презрение. 

Затем Алексей начинает есть еду, которая была разбросана на полу и с гордостью говорить о своем гражданстве.

"Ты будешь слушать меня! Я народный артист Российской Федерации!", – громко орал он на все заведение.

В итоге сотрудникам пришлось вызвать полицию. Прибывшие на место правоохранители получили от Панина угрозу, что сейчас он ударит их по лицу, однако в ответ они отреагировали спокойно, выпалив лишь крепкое русское словцо в его адрес. 

Сам артист позже написал в своих соцсетях, что его выходка в Прибалтике получила слишком массовое внимание публики, хотя ничего особенного в ней нет. Он призвал всех обсуждать ситуацию на Украине, а не то, как "пьяный Панин сходил в туалет". 

Сейчас знаменитость уже уехал из Эстонии. При этом он утверждает, что из страны его не вышвырнули – он сам прибыл в аэропорт, сел на самолет и покинул территорию Прибалики. До этого ходили слухи, что его хотят депортировать в Россию.

Источник: Mash
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