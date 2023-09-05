За что Панина хотят выгнать из Европы в Россию: появились подробности

Полиция обвиняет его в преступлении

Актер Алексей Панин оскандалился в Эстонии. Знаменитость в состоянии алкогольного опьянения заявился в дом к простым людям и устроил дебош. Источники западных СМИ утверждают, что артист полагал, что находится в отеле, поэтому имеет право свободно ходить по территории. При этом от негодования жителей он тоже стал возмущаться и попутно бить тарелки – успокаивать звезду "Солдатов" пришлось правоохранителям, которые скрутили мужчину и увели в отдел.

По данным журналистов, после задержания Панин позвонил своей знакомой и попросил помощи.

"Второй голос на другом конце провода, судя по всему, это был полицейский, сообщил мне, что Алексей находится в участке на Пинна, 4", – рассказала женщина.

Все происходило в три часа ночи, и она отказалась приезжать в пункт полиции, сославшись на позднее время. После этого артист перестал отвечать на телефонные звонки, до сих пор с ним связи нет.

Как пишут российские Telegram-каналы, в итоге Панина хотят вышвырнуть в Россию. Его скандальная выходка в Европе проходит по административной статье "преступление против собственности", и, как правило, наказание может ограничиться простым штрафом. Однако если выяснятся дополнительные факты ночных приключений артиста, то не исключено, что его могут вернуть на родину, где на него заведено уголовное дело об оправдании терроризма, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее Кушанашвили заявил, что Алексей Панин обречен и ему жить осталось недолго.