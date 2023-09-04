"Он умирает и обречен": Кушанашвили высказался о серьезно сдавшем Панине

"Он умирает и обречен": Кушанашвили высказался о серьезно сдавшем Панине
Алексей Панин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Актера ждет незавидное будущее, считает журналист

Звездный журналист и известный ведущий Отар Кушанашвили отреагировал на поведение Алексея Панина, с которым в давние годы поддерживал дружеское общение. Ютубер рассказал, что ждет в дальнейшем актера, которого недавно "застукали" в совершенно непотребном виде на видео с бессвязной речью.

Как уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Панин настолько часто накачивает себя спиртным, что в один момент, полагает Отар, организм может дать сбой. Откровенно говоря, Алексей "выглядит предсмертно", считает репортер.

"Вид у него предлетальный. Он умирает и обречен. Не буду говорить, сколько осталось ему", – дал крайне пессимистичный прогноз Алексею журналист.

Что касается всех злоключений и бед, рухнувших на плечи 45-летнего артиста, то тот, полагает Кушанашвили, несет за них исключительную и полноправную ответственность.

К слову, до событий на Украине Панин регулярно ездил зарабатывать в Россию, которую и тогда ругал непечатными словами. А теперь божится, что его ноги в родной стране никогда не появится.

Однако Панин признается, что с работой у него откровенные проблемы. При этом не желает проходить по улицам, которые навевают давнюю тоску – там ходила мама, а многое связано с бывшей супругой и дедушкой.

Ранее мы писали, что Панин внезапно признал Крым русским – дал такой ответ пранкеру, который представился журналистом либеральных взглядов.

 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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