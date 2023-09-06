Пропитый Панин выступил с заявлением после слухов о депортации в Россию

Артист записал видеообращение

Алексей Панин стал фигурантом скандала в Таллине. Знаменитость отдыхал в местном публичном доме, но не ради любовных утех, а лишь из желания выпить горячительного. В Эстонии в вечернее время алкоголь доступен только в барах и подобных заведениях, поэтому выбора, уверяет актер, особо не было.

Однако в итоге выводить его оттуда пришлось сотрудникам полиции. Люди начали жаловаться, что Панин стал бить посуду, крыть всех матом и лапать работниц за причинные места. Поэтому было решено отправить его в вытрезвитель.

Позже своей странице в Telegram артист опубликовал видеообращение, в котором заявил, что все слухи о его выходках и грозящей депортации в Россию – абсолютная ложь. По его словам, инцидент не стоит "выеденного яйца". На кадрах Панин предстал со следами бурной вечеринки – пропитым и опухшим.

"Пытаюсь даже улыбаться, но не могу даже глаза открыть. <...> (Это) маленький инцидент, связанный с полицией. Даже нет никакого дела уголовного. Просто это было как в России поругались из-за билетика в трамвае", – сказал знаменитость.

Как сообщает телеканал "360", Алексей Панин уверяет, что сотрудники публичного дома обманули его на деньги и наговорили про него много лживой информации.

Ранее "Утро.ру" сообщало подробности скандала с Паниным и риском его депортации из Европы.