"Маменькин сынок": психолог назвал главную проблему пропитого Панина

И рассказал, что теперь делать артисту, оскандалившемуся на всю Европу

Российский актер Алексей Панин вновь засветился в новостных заголовках из-за пьяной выходки в Таллине – ситуация настолько серьезна, что артисту грозит уже тюремное заключение.

Психолог Сергей Костеренко полагает, что поведенческие признаки у артиста выдают в последнем типичного алкоголика. Во время задержания Панин начал жалобно просить у сотрудников табак – а по событиям более ранних лет, считает специалист, можно было увидеть, насколько Алексей зависим от матери.

"Можно сказать, это недовзрослевший маменькин сынок", – считает психолог.

Родительская гиперопека, постоянная жалость к себе стали препятствием для мужчины на пути к взрослению. В сущности, именно из-за этого актер страдает от недостатка внутренней "маскулинности". И, чтобы компенсировать этот недостаток и доказать собственную значимость, Алексей решился на эпатаж.

Спиртное же, уверяет эксперт, снижает чувство неполноценности и придает актеру больше решительности, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Таким пациентам, как правило, пытаются помочь с помощью глубокой индивидуальной терапии с проработкой детских травм, купированием искажений, обнаруженных в воспитании, и восстановлением адекватной самооценки. Однако Панин выбрал иной путь – спиртное, превратившее его в зависимого человека.

А человек, между тем, меняется тогда, когда меняет отношение к собственному прошлому и принимает новые решения с иной поведенческой моделью, обновляет окружение и перестраивает отношения с близкими.

Ранее Панин вышел на связь после выходки в Таллине.