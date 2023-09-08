Пропитого Панина задержали в Эстонии из-за тошнотворной выходки: лучше не знать

Пропитого Панина задержали в Эстонии из-за тошнотворной выходки: лучше не знать
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Архив "грязных" видео опального актера пополнился

На днях Алексея Панина задержали в Эстонии. Как писали СМИ, звезда "Жмурок" устроила в Таллине пьяный дебош. Якобы Алексей ломился в чужие квартиры, думая, что зашел в отель.

Позже стало известно, что полицейские отправили актера в вытрезвитель после его конфликта с женщинами в публичном доме. Сам Панин говорил, что зашел туда, чтобы выпить, но не знал, что то место является публичным домом. 

Но спустя несколько дней появились другие подробности того вечера. Конечно, лучше их не знать. Оказывается, Панин опорожнил кишечник прямо на улице, после чего подтерся травой с газона. Это попало на камеру видеонаблюдения.

Алексей уже успел прокомментировать свою тошнотворную выходку. Он признался журналистам, что не помнит, было это или нет. При этом опальный актер не стал скрывать, что не раз испражнялся на улице. 

"Даже если это я [на видео], то я думаю, что это самая маленькая проблема в мире, которая сейчас существует", – сказал Алексей. 

Говорят, сейчас Алексею Панину за вопиющее поведение в Эстонии грозит депортация в Россию. Сам актер этот слух опроверг в видео, на котором он предстал пропитым и опухшим. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: Telegram / @breakingmash ✓ Надежный источник
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