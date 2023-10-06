Уже неделю в плену: куда пропала Чичерина

Уже неделю в плену: куда пропала Чичерина
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представители артистки ответили на слухи

Певица Юлия Чичерина в последнее время более известна своей политической деятельностью, а не музыкальной. Артистка активно поддерживает солдат на передовой и практически не выезжает из Донбасса. За такую деятельность против нее ввели санкции на Западе и Украине, там ее назвают лицом, разжигающим украинский конфликт.

Жесткая риторика Чичериной в отношении происходящего очень не нравится украинцам. Ходили слухи, что на нее объявили охоту, как и на других знаменитостей, поддерживающих СВО. А 30 сентября появились сведения, будто бы артистку взяли в плен украинские диверсанты – там она находится уже неделю. Официального подтверждения информации не было, как и никаких других новостей об исполнительнице.

Представитель певицы Ларион Колесов решил рассказать, куда на самом деле пропала Юлия Чичерина. По его словам, информация о взятии в плен в Донецке – "полный бред".

"Это все неправда, какая-то чепуха. Я не могу говорить локацию, где она находится, но уверяю, что все с ней в порядке. Юлия жива, здорова", – признался мужчина.

Ранее в России отменили патриотический концерт Чичериной после скандала. 

Источник: News.ru
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