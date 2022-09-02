Патриотический концерт Чичериной отменили в России после скандала

Патриотический концерт Чичериной отменили в России после скандала
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Прошли слухи, что певице заплатили за мероприятие огромную сумму

Выступление Юлии Чичериной и ее одноименной группы в Уфе не состоится – артистка отказалась ехать в город из-за слухов о своем огромном гонораре. Об этом сообщает UFA1.RU.

Предполагалось, что знаменитость выступит в рамках фестиваля авторской патриотической песни "Боевая высота" 17 сентября. Вместе с ней участие должны принять другие артисты из России и Белоруссии – всего на мероприятие власти потратят около 5,5 млн рублей. 

Ходили слухи, что часть этих миллионов выделена на выступление Чичериной. На время фестиваля ее хотели разместить в пятизвездочном отеле, который принадлежит семье главы башкирского правительства Андрея Назарова. По данным сведений о госзакупках, звезде даже выделили апартаменты, в которых до этого останавливался президент Абхазии. Остальных артистов, в свою очередь, решили расселить в трехзвездочной гостинице, сообщает Общественная служба новостей

Журналисты полагают, что на фактор размещения артистки в элитном номере могло повлиять то, что она активно поддерживает российскую спецоперацию на Украине. 

Источник: UFA1.RU ✓ Надежный источник
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