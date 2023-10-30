Комик Руслан Белый* потребовал снять с него статус иноагента

Суд принял административный иск юмориста, но дата рассмотрения пока не назначена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РУСЛАНОМ ВИКТОРОВИЧЕМ БЕЛЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РУСЛАНА ВИКТОРОВИЧА БЕЛОГО



Руслана Белого* внесли в список иностранных агентов в сентябре. Решение Минюста РИФ возмутило юмориста. Возможно, это стало последней каплей в решении покинуть страну. Зимой комик уехал в Турцию вместе с молодой женой.

Позже семья решила перебраться в Испанию, чтобы попробовать жизнь в Европе на вкус и удобство. Кроме того, они хотели, чтобы ребенок, которого ждала жена Белого* Полина Чистякова, родился в Европе.

За границей комик подновил репертуар и высказал готовность снова радовать шутками чиновников на корпоративах, если те проводятся не в России. Ради гонораров Белый* готов исключить из списка шуточки про политику и вооруженные силы РФ. Скромнее стал и райдер юмориста.

Похоже, жизнь в солнечной Испании не так радужна, как ему казалось. Впрочем, сам комик отказывается признавать свой отъезд эмиграцией по причине политики. Он считает, что ему просто пришлось уехать туда, ге можно заработать, потому что в России он внезапно потерял возможность давать концерты.

В Испании Белому* пришлось нелегко. Дискомфорт и стресс из-за покинутой зоны комфорта его расстроили. К тому же он не знает испанского, а это усложняет жизнь. Но возвращаться в Россию комик не собирается до тех пор, пока не получит уверенность в том, что его свободе ничто не угрожает. Пока же, по его словам, законодательство в стране оставляет желать лучшего.

"Уже приняты законы, что если повестка тебе выписана, то, в целом, она уже доставлена, и по большому счету ты уже не можешь выехать из страны. В тюрьму я тоже не хочу", – пояснил он.

Напомним, недавно Руслан Белый назвал самый главный минус проживания в Испании.

*признан иностранным агентом решением Минюста