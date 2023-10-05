Жизнь стала хуже: комик Белый* рассказал о переменах после переезда в Европу

Комик признался, что наступление отцовства в эмиграции сильно усложнило жизнь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РУСЛАНОМ ВИКТОРОВИЧЕМ БЕЛЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РУСЛАНА ВИКТОРОВИЧА БЕЛОГО.

Стендапер Руслан Белый и его жена Ольга стали родителями в Испании. Пара расписалась осенью 2022 года, после чего молодожены отбыли за границу.

Телеведущий по-прежнему много работает, ездит на гастроли и создает номера. Понятно, что доходы его стали ниже, чем во время работы в России, поэтому трудиться приходится больше. А теперь времени на творчество порой не хватает, поскольку младенец требует массу сил, внимания и усилий.

Ольга, жена Белого, младше супруга на 20 лет, что совсем не смущает комика. Пара познакомилась в соцсетях – Ольга написала кумиру, они начали общаться, а затем и встречаться. Позже Руслан Белый сделал девушке предложение. О беременности возлюбленной он узнал в феврале 2022 года, и осенью они расписались перед тем, как эмигрировать.

Рождение первого ребенка обрадовало комика. Белый признался, что всегда мечтал о детях. Малышку назвали Робертой. Правда, счастье отцовства изрядно подпортили недостаток денег, рутина и зацикленность на малыше. Личными интересами пришлось пожертвовать ради ухода и воспитания дочери.

Главный совет, который почти опытный отец хотел бы дать родителям других детей, это не покупать ничего впрок. Потому что дети растут быстрее, чем успевают надеть купленные для них вещи, а на салфетки или косметику для новорожденных может быть аллергия.

До отъезда из России Белый пытался заниматься кролиководством, но не преуспел. После признания его иноагентом фирма будет ликвидирована.