Топ-9 продуктов, которых не хватает российским эмигрантам после переезда

Топ-9 продуктов, которых не хватает российским эмигрантам после переезда
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Неожиданный список

Не секрет, что после переезда в другую страну жизнь зачастую кардинально меняется. Обосновавшись в новом месте, человек может пересмотреть свои планы, мечты, цели и даже стать другой личностью. Однако тоску по родине это не отменяет.

Нередко случается, что после отъезда люди начинают скучать не только по привычным местам, но и по любимой еде. Российским эмигрантам подобные чувства тоже не чужды. Список продуктов, которых чаще всего недостает уехавшим из России, состоит из девяти неожиданных пунктов.

Гречка 

Казалось бы, разве кто-то может испытывать нехватку такого простого и доступного продукта? Однако именно его переселенцам из стран бывшего СССР зачастую особенно не хватает. Во многих странах эту крупу практически никто не ест, а потому найти ее не так уж просто.

Ржаной хлеб 

Этот вид хлеба не пользуется популярностью за границей. Поэтому российским эмигрантам только и остается, что вспоминать вкус любимой черной буханки и оплакивать утрату.

Сельдь

В большинстве странах мира этот продукт готовят совсем не так, как привыкли россияне. За границей практически невозможно найти жирную и малосоленую сельдь, которую так любят рожденные в странах бывшего СССР. А где-то ее и вовсе подают сладкой...

Варенье 

Отсутствие этого продукта тоже доставляет российским эмигрантам немало грусти. Во многих странах вместо варенья предпочитают есть джемы, арахисовое масло и другие похожие сладости.

Грибы 

В некоторых странах с трудом можно найти грибы, которые являются одними из любимых у россиян. Например, где-то совсем не употребляют грузди, причисляя их к списку несъедобных.

Халва 

Этот продукт не составит труда купить в магазинах других стран, но что будет под оберткой – большой вопрос. За границей халву готовят иначе, а значит, и вкус у нее значительно отличается от привычного.

Сушеная рыба 

В некоторых странах сушеную рыбу купить практически невозможно. Даже там, где морепродукты распространены, ее часто не продают в магазинах.

Докторская колбаса 

Докторскую колбасу часто называют символом эпохи СССР. Именно поэтому многие россияне относятся к этом продукту с таким трепетом и любовью. А вот в других странах вареные колбасы не пользуются таким спросом, уступив место сыровяленым и копченым.

Сушки с маком 

В России этот продукт можно найти практически в каждом магазине. Однако за границей сушки с маком, к которым привыкли россияне, можно встретить разве что в русских магазинах.

Ранее "Утро.ру" писало, что россиянам назвали лучшую замену макаронам. Диетолог порекомендовал есть продукты растительного происхождения вместо привычного многим гарнира из круп и макарон.

Источник: Maxim ✓ Надежный источник
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