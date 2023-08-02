Какие продукты могут вызывать стресс и панику

Употребление некоторых блюд способно испортить человеку настроение

Мало кто будет спорить с тем, что продукты питания являются очень важным строительным материалом, который оказывает влияние на многие сферы жизни человека. Потребление полезных продуктов заряжает нас энергией и помогает сохранить тонус всего организма. Напротив, неправильное питание может привести к самым плохим последствиям, например, к ожирению и различным заболеваниям.



Более того, существуют продукты, которые способны портить человеку настроение. Некоторые блюда вызывают стресс и панику. Об этом сообщает опытный нутрицолог Игорь Строков. В первую очередь, специалист указал на опасность такого популярного у вечно худеющих людей продукта, как подсластитель. Некоторые его компоненты очень похожи на гормоны стресса и могут вызывать у человека панические настроения.



Волнение и тревога также могут появиться, если выпить много крепкого черного чая. Находящаяся в нем щавелевая кислота может вызывать болезненные ощущения в теле и чувство тревожности.



А еще доктор призывает с осторожностью употреблять такую популярную сладость, как мармелад. Некоторые виды этого ароматного угощения содержат краситель тартрацин. Это вещество способно негативным образом сказываться на кровообращении в мозгу, что нередко приводит к нервному расстройству.

