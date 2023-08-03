Доктор Мясников назвал чудо-препарат для россиянок до 45 лет

Доктор Мясников назвал чудо-препарат для россиянок до 45 лет
Фото: соцсети
Рекомендуется всем при планировании беременности, утверждает терапевт

Телетерапевт Александр Мясников призвал россиянок возрастом от 18 до 45 лет принимать фолиевую кислоту, заявив, что речь идет о препарате, назначаемом при планировании беременности.

Доктор уточнил, что этот витамин нужно принимать всем беременным во избежание дефектов в развитии нервной системы младенца. А прием необходимо начинать за месяц до планирования беременности – а затем "весь первый триместер".

Вред от такого витамина, добавляет Мясников, отсутствует. 

"Вреда никакого – многолетние исследования по приему фолиевой кислоты это подтверждают – а польза может быть", – высказался телетерапевт в своем телеграм-канале.

А ранее Мясников предостерег россиян от бесконтрольного приема антигистаминных препаратов, назвав причину опасности таких таблеток – по словам медика, они провоцируют деменцию.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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