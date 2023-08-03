Доктор Мясников назвал чудо-препарат для россиянок до 45 лет

Рекомендуется всем при планировании беременности, утверждает терапевт

Телетерапевт Александр Мясников призвал россиянок возрастом от 18 до 45 лет принимать фолиевую кислоту, заявив, что речь идет о препарате, назначаемом при планировании беременности.

Доктор уточнил, что этот витамин нужно принимать всем беременным во избежание дефектов в развитии нервной системы младенца. А прием необходимо начинать за месяц до планирования беременности – а затем "весь первый триместер".

Вред от такого витамина, добавляет Мясников, отсутствует.

"Вреда никакого – многолетние исследования по приему фолиевой кислоты это подтверждают – а польза может быть", – высказался телетерапевт в своем телеграм-канале.

А ранее Мясников предостерег россиян от бесконтрольного приема антигистаминных препаратов, назвав причину опасности таких таблеток – по словам медика, они провоцируют деменцию.