Какие профессии наиболее опасны для позвоночника: с такой работой спину не разогнуть

Эксперт призвал россиян делать упражнения

Многим из нас приходится проводить на работе долгие часы. Некоторые профессии связаны с большими физическими нагрузками, кто-то вынужден постоянно находиться на ногах, а кто-то весь день не отходит от компьютера, сажая зрение.

В общем, легких профессий не бывает, однако некоторые из них существенно повышают риски заболеваний, связанных с позвоночником. Дело в том, что регулярное нахождение в неестественной позе заставляет организм подстраиваться, что чревато дальнейшими проблемами с мышцами и костями.

Так, врач Наталья Соколова уверена, что наибольшую опасность для позвоночника представляют такие профессии, как медик и учитель. Они довольно часто страдают из-за проблем с осанкой.

Кроме того, у них могут проявиться сопутствующие недуги, связанные с лимфатической и пищеварительной системах. Гормональные сбои для людей, работающих в неестественных позах, тоже не редкость.

Статичное напряжение, постоянный гипертонус и интенсивные нагрузки, по словам эксперта, являются основными источниками проблем. От них же страдают работники сферы красоты, которые тоже вынуждены проводить часы в положении стоя.

Аналогичные недуги могут заработать представители тех профессий, которые, наоборот, вынуждены постоянно сидеть. Длительное время в одинаковой позе проводят, например, бухгалтеры или программисты.

Врач призвала граждан регулярно делать упражнения, чтобы снизить риски. По ее словам, физическая активность частично помогает избавиться от проблем с позвоночником.