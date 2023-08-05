Плохо будет не только желудку: чем опасна холодная еда в жару

Плохо будет не только желудку: чем опасна холодная еда в жару
CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Медик советует "не опускаться" ниже комнатной температуры

Употребление холодных продуктов провоцирует негативные последствия для организма – вплоть до сердечного приступа, указывает гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Медик рекомендует не увлекаться в жаркую погоду освежающими напитками со льдом и блюдами в охлажденном состоянии, несмотря на летний зной. Все это может негативно повлиять на организм – в особенности на ЖКТ.

Постоянное поглощение холодной еды, отмечает специалист, провоцирует нарушение ферментативного процесса. Если ферменты выбрасываются, не достигая необходимой температуры, они попросту не активны. Это приводит к хроническому воспалению внутри организма.

Легко может пострадать кишечная микрофлора – и ротовая полость. Происходит нарушение микробного спектра начиная от пищевода и заканчивая кишечником. Микробы попросту не способны к проживанию в среде в температурных значениях ниже необходимых для их существования.

К примеру, не разогретая, взятая прямиком из холодильника баранина провоцирует кишечную необходимость. Более того, такая еда вредит сосудистой системе, провоцируя спазмы.

Медик рекомендует россиянам охлаждать организм в жаркую погоду, довольствуясь теплыми напитками с комнатными температурными значениями. 

А ранее "Утро" рассказывало, какие продукты могут притупить чувство голода.

Источник: Радио "Спутник" ✓ Надежный источник
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