"Би-2" лишились доходной площадки в соседней стране

Концерт артистов отменили

Знаменитая российская группа "Би-2" буквально на днях, 18 июня, должна была дать крупный концерт в Киргизии. Однако что-то пошло не так – масштабное мероприятие отменили. Соответствующей информацией с недовольными фанатами артистов поделились организаторы выступления.



Любопытно, что сообщение об отмене концерта выглядело весьма необычно. Организаторы позволили продемонстрировать собственное недоумение и прямо написали, что мероприятие не состоится "по непонятным причинам". Кто мог дать распоряжение об отмене концерта известных рокеров, остается загадкой.



Ранее артисты оскандалились на всю страну после того, как отказались выступать в Омске. По одной из версий, их взбесил вывешенный на сцене российский флаг с надписью "За президента". Более того, уже достаточно давно артисты не живут в России. По некоторым данным, звезды обосновались в Израиле.



Организаторы концерта сообщили, что вернут зрителям полную стоимость за сорванное мероприятие. О том, состоится ли концерт в какую-то другую дату, никакой информации нет.

